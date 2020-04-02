В начале марта эксперты прогнозировали потери американских сланцевых компаний из-за ценовой войны на нефтяном рынке. Прогноз оправдался: в среду американская компания Whiting Petroleum по добыче сланцевой нефти объявила о начале процедуры банкротства.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Whiting Petroleum стала первой крупной нефтедобывающей фирмой в США, принявшей такие меры на фоне падения цен на энергоносители.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, сказано о начале процесса "финансовой реструктуризации".

"На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", - заверили в компании, добавив, что задолженность Whiting Petroleum составляет около $2,2 млрд.

Представители фирмы обосновали решение "значительным снижением цен на нефть и газ в свете неопределенности", вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире.

Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45% - до 39 центов за акцию.

Газета отмечает, что у многих других американских фирм, работающих в сфере фрекинга (добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта), есть крупные задолженности.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта.

Ранее "Страна" приводила цены на нефть на майские и июньские фьючерсы.