В США к вечеру среды (по Киеву) выявлено 206 207 случаев заражения коронавирусом. За день в стране заразились больше 22 тысяч человек.

Об этом свидетельствует статистика на сайте исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Штат Нью-Йорк стал эпицентром вспышки коронавируса в США: там количество инфицированных превышает 83 тысячи. На 100 тысяч жителей штата приходится 430 заболевших COVID-19.

Согласно данным университета, 4 542 заболевших скончались. Самый высокий уровень смертности в городе Нью-Йорк (1 139 человек). Вторым по количеству умерших идет одноименный штат (579 случаев).

США вышли на первое место в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Однако по числу смертей их опережают Италия и Испания.

По мнению экспертов, данные по США не отражают реальной картины происходящего, так как в статистику не попадают бессимптомные случаи заражения и инфицированные с легкой формой.

Ранее "Страна" писала, что в США грозят увольнять медиков, которые жалуются на дефицит оборудования и условия труда.

Также мы сообщали, что Россия направила в США самолёт с гуманитарной помощью больным с коронавирусом.