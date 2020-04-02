Физические лица - предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета доходов, если ведение книги должно было начаться после установления карантина.

Соответствующие изменения в постановление № 211 "О предупреждении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" одобрил Кабинет Министров 1 апреля, сообщает Минцифры.

На период карантина, с 12 марта до 24 апреля, были установлен ряд ограничительных мер, одна из которых - запрет работы заведений торговли, в том числе осуществляющих продажу книг учета доходов.

Из-за невозможности приобретения книги и ведения в ней учета доходов и расходов правительство приняло решение временно прекратить их использование на период карантина.

В то же время ФОП должны внести данные обо всех доходах и расходах, полученных и осуществленных ими в течение карантина. Заполненную книгу учета доходов нужно подать в контролирующий орган в течение 3 месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

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