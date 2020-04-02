По трое не собираться: правительство ужесточило карантин

Карантин ужесточен. Вчера появилось официальное решение Кабмина, согласно которому нельзя ходить по улицам больше, чем по двое, нельзя пускать детей в общественные места без родителей, без масок вообще никуда нельзя и так далее. Ничего нового в этом перечне запретительных мер нет – все они уже введены в ряде европейских стран. Причем кое-где даже по двое ходить нельзя, так что украинская власть еще сравнительно гуманна.

Правда, некоторые нормы все же вызывают удивление. К примеру, запрет детям без родителей ходить в магазины, отделения "Укрпочты" или "Новой почты" (по сути, единственные оставшиеся открытыми общественные места). Ведь дети – это группа наименьшего риска, и если подростку 12-15 лет, то как раз его лучше всего посылать за продуктами для семьи и особенно для пожилых людей. Но у правительства, видимо, была какая-то другая логика.

Вчера появились свежие результаты "коронавирусных" соцопросов, которые снова показали: 60% украинцев не в состоянии протянуть на карантине больше, чем до мая, из-за ограниченного количества денег. При этом почти 40% либо уволены в связи с карантином, либо находятся в отпуске за свой счет, – а значит, средств у них до конца апреля точно не прибавится.

Но у правительства, опять-таки, другая логика. Министр внутренних дел Арсен Аваков продолжил вчера "пиарить" тему карантина до 15 мая. На то же намекают и на Банковой, где заявили, что ожидают пика эпидемии на Пасхальные праздники, то есть на 18-26 апреля. А кто же отменит карантин сразу после пика?!

Хотя самое странное в этих заявлениях – это четко определенная дата пика. Непонятно только, кем и почему определенная. Допустим, что рост числа заболевших будет идти теми же темпами, что и сейчас, – при таких раскладах к 19 апреля будет 4 тысячи зарегистрированных больных. А дальше что? Эпидемия прекратится сама собой, потому что власть обозначила эту дату?

Проблема в том, что даже об Италии нельзя сказать, что она уже на пике эпидемии. Соответственно, даже об Италии нельзя говорить насчет того, сколько еще нужно продлевать карантин, чтобы коронавирус сошел на нет. А у нас, к счастью, цифры пока очень далеки от итальянских, но это означает всего лишь, что от пика мы еще дальше, чем они.

Скорее всего, власть хочет создать иллюзию, что к 15 мая коронавирус будет побежден, после чего отменит карантин. Другой причины у таких заявлений нет. Потому что карантин в мае все равно придется отменять по социально-экономическим причинам, но, если его объявить и при этом сказать, что пик еще не пройден, это означает признание в том, что весь предыдущий карантин не имел смысла. А ведь в реальности именно так и будет.

Почему Кличко воюет с рынками?

Хотя правительство вчера показало себя сторонником жесткого карантина, в Украине нашелся сторонник еще более жестких мер, чем Кабмин, – Виталий Кличко. Только позавчера премьер объявил о том, что по всей стране можно открыть продуктовые рынки при условии соблюдения антикоронавирусных нормативов, как мэр Киева вчера сказал, что в столице рынки открываться не будут.

Правда, один рынок – Печерский – таки открылся еще до того, как Кличко успел отреагировать на решение правительства. Теперь владельцев рынка обещают наказать, хотя наказывать не за что: они услышали о решении правительства и оперативно отреагировали. И не их вина, что они оперативнее мэрии.

Кстати сказать, наказывать владельцев рынка вообще нельзя хотя бы потому, что местная власть не может отменять распоряжения Кабмина. А в данном случае речь идет не об уточнении, а именно об отмене решения правительства на уровне Киева. Причем отмене не обоснованной.

Единственное обоснование, прозвучавшее от Кличко, – это то, что Киев лидирует в Украине по количеству больных коронавирусом. С этим, конечно, не поспоришь, однако интересно было бы узнать, сколько из них заболели, подцепив коронавирус на рынке?

В реальности Киев лидирует потому, что, во-первых, жители столицы чаще других ездили на отдых в Европу, во-вторых, потому что именно через Киев эвакуируют значительную часть отдыхающих из других стран (а потом эти отдыхающие массово разбегаются с карантина).

Что касается рынков, то они – при соблюдении дистанции между торговцами в полтора метра – несут не больше угрозы, чем супермаркеты, зато являются хорошей альтернативой им. У Кличко же, видимо, впечатления от слова "рынок" застыли на уровне 1990-х годов, когда он работал в бригаде, которая их крышевала.

Где найдут деньги для пенсионеров?

Кабмин тем временем озвучил еще одно решение – о доплатах пенсионерам и последующей индексации пенсий. Правительство обещает дать всем пенсионерам, которые получают меньше 5000 (а это почти все), по тысяче гривен единоразово, тем, кому за 80, давать по 500 грн ежемесячно дополнительно, а в мае проиндексировать все пенсии, добавив в среднем по 260 гривен.

Решение, безусловно, правильное. Правильнее, конечно, было бы поднять все пенсии до 5 тысяч гривен, но понятно, что с нынешним украинским бюджетом это невозможно. Разве что если отказаться выплачивать внешние долги или распустить армию. А в сегодняшней ситуации и это хоть какое-то исправление дискриминации пенсионеров, которая проводилась в течение всего правления Петра Порошенко.

Однако отсюда следуют два вопроса. Во-первых, как быть с другими категориями, которые дискриминировались при Порошенко, – с "чернобыльцами", инвалидами, одинокими матерями? Ведь большинство из них нуждается в поддержке не меньше, чем пенсионеры.

И во-вторых, а за счет чего правительство собирается выплачивать все обещанные средства? Ведь секвестированный бюджет до сих пор не принят, а потому неизвестно, какие статьи расходов урежут в итоге и урежут ли вообще. А потому единственный "гарантированный" способ повышения доходов пенсионеров – это печатание гривны. Вот только для остальной страны этот способ будет катастрофой не меньшей, чем коронавирус и карантин.

Второй уровень медереформы все-таки начался?

Тем временем одна катастрофа в Украине уже произошла: вчера начали действовать второй этап медреформы. Несмотря на заявление Зеленского о неготовности страны к этой реформе, несмотря на ожидания врачей и специалистов от смены руководства Кабмина, в итоге в Минздраве отменили министра Емца, а реформу оставили. При том, что четко прописанных "правил игры" до сих пор нет, а те правила, что прописаны, не позволяют стационарной медицине жить вообще.

Если описать эту реформу коротко, то речь по-прежнему идет о задекларированном Ульяной Супрун подходе: деньги ходят за пациентом. Только с одним уточнением: за пациентом ходит очень мало денег. Условный инфаркт будет оплачен государством по прайсу в 17 тысяч гривен, при этом неважно, был ли это легкий случай или тяжелый, находился пациент в больнице неделю или месяц. При этом нет никаких нормативных документов, которые позволяют пациенту доплатить разницу, если у него есть деньги. И нет вообще никакого понимания, что делать, если у пациента денег нет, – в этом случае или больница будет работать себе в убыток (и закроется), или она не будет долечивать больного.

Но хуже всего то, что суммы, выделенной на второй и третий уровень медицины, до конца года точно не хватит. Возможно, ее не хватит даже до осени. И тогда больницам останется только уйти в отпуск за свой счет и приказать всем не болеть до января, пока не примут новый бюджет.

Все это выглядит абсурдно, но именно так и выглядит реформа, которая вступила в силу вчера. С которой можно сделать только одно: отменить, пока не поздно. Потому что иначе о государственных больницах можно будет забыть.

Зачем Украине санкции против Бацьки?

И еще одна вчерашняя новость, ставящая в тупик: Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии за политические репрессии, которые проводит Александр Лукашенко. Интересно, что об этом стало известно из документа, опубликованного Советом ЕС, – сама украинская власть ничего об этом не сообщила.

Потому что, если бы она сообщила, встал бы логичный вопрос: а зачем? Что мы с этого будем иметь? Если это является условием получения денег от Евросоюза, то министр иностранных дел должен выйти и заявить: мол, сорри, мы сами-то не хотим ссориться с соседом, но иначе нам 600 млн евро не будут давать каждый год. А если такого условия нет, то речь идет просто о глупости в стиле Виктора Ющенко, который решил установить демократию на Кубе в тот период, когда Куба бесплатно лечила украинских детей.

Конечно, нельзя сказать, что присоединение Украины к европейским санкциям больно заденет Бацьку. Вряд ли он держит свои деньги в "Приватбанке", поэтому заморозить там ничего не получится, и вряд ли Белоруссия погибнет из-за эмбарго на импорт украинского оружия – там наверняка покупают только российское. Но неплохо бы вообще-то помнить, что Минск до сих пор является переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Донбассе, – пусть не очень эффективной, но другой-то все равно нет.

А еще неплохо бы вспомнить о том, что политические репрессии не так давно были у нас в стране. За последние месяцы на свободу вышел целый ряд политзаключенных вроде ни за что отсидевшего три года Александра Ефремова, а некоторые политически мотивированные дела (в частности, по главреду "Страны" Игорю Гужве) до сих пор не закрыты. И если вводить санкции, то против тех, кто организовывал эти дела. Тем более, что они как раз будут эффективными: у Порошенко в Украине не только счета, но и целый банк и большое число предприятий.