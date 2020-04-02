Американские больницы угрожают увольнением медицинским работникам, которые рассказывают об условиях своего труда во время пандемии коронавируса. И в некоторых случаях исполняют угрозы.

Об этом сообщает в большом материале издание Bloomberg.

Издание приводит истории нескольких врачей и медсестер, которым закрывали рты.

Например, врач отделения неотложной помощи в штате Вашингтон Минг Лин был уволен после интервью, в котором комментировал свой пост в Facebook о неадекватной защитной экипировке и тестах, используемых в клинике. В Чикаго медсестру вышвырнули с работы после того, как она написала коллегам по электронной почте, что хотела бы на дежурстве иметь более надежную защитную маску. А в Нью-Йорке врачам пригрозили увольнением, если они будут общаться с СМИ без разрешения.

"Больницы приструнивают медсестер и других работников здравоохранения, пытаясь сохранить свой имидж. Это возмутительно", - сказала Рут Шуберт, представитель Ассоциации медсестер штата Вашингтон.

По словам Шуберт, больницы в США всегда придерживались строгих правил в отношении средств массовой информации, призывая персонал общаться с журналистами только через официальные офисы по связям с общественностью. Но это делалось для защиты конфиденциальности пациентов. Однако пандемия открыла новую эру. По ее мнению, медицинские работники "должны иметь возможность рассказывать общественности о том, что на самом деле происходит в учреждениях, где они ухаживают за пациентами с Covid-19".

Это нужно делать хотя бы для того, чтобы подготовить неопытных коллег, медсестер и врачей, к надвигающейся атаке, поощрять пожертвования необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты.

"Хорошо и уместно, чтобы работники здравоохранения могли выражать свои собственные страхи и опасения, особенно когда говорят, что им нужна лучшая защит", - поддержал Шуберт Гленн Коэн, директор факультета Гарвардской юридической школы.

Вероятно, больницы пытаются ограничить свободу слова, потому что, когда работники здравоохранения говорят, что они не защищены, общественность разочаровывается в системе больниц.

Некоторые медработники пытаются отстоять справедливость. Так, чикагская медсестра Лори Мазуркевич, уволенная Северо-Западным мемориальным госпиталем после призыва к коллегам использовать больше защитных средств, подала иск о неправомерном увольнении.

"Многие больницы лгут своим работникам и уверяют, что простых масок достаточно, а медсестры болеют и умирают", - сказала она.

46-летняя Мазуркевич страдает астмой и заботится о своем отце с респираторным заболеванием. В свои 75 он находится в одной из групп наибольшего риска смерти от вируса.

"Я просто не хотела заразиться сама и заразить моих пациентов и близких", - объясняет свои мотивы женщина.

Авторы Bloomberg напомнили, что в Китае первым тревогу по поводу тогда еще неизвестного коронавируса поднял именно доктор в онлайн-чате. Ему сделали выговор и заставили подписать заявление в полиции о том, что пост был незаконным. Позже он заразился от пациента и умер.

В украинских больницах врачи тоже испытывают нехватку оборудования и средств защиты. "Страна" сообщала, что сотрудники одесской больницы рассказали о неготовности к наплыву пациентов с коронавирусом.