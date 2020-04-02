Британец, кашлявший на полицейского и угрожавший заразить его коронавирусом, получил шесть месяцев тюрьмы.

Об этом пишет AFP.

55-летний Адам Льюис был приговорен по специальному закону о нападениях на сотрудников служб скорой помощи, который был введен в ноябре 2018 года и имеет максимальный срок тюремного заключения 12 месяцев.

Он был остановлен после того, как во вторник днем якобы он попробовал дверные ручки полицейских автомобилей в центре Лондона.

Согласно заявлению лондонской столичной полиции, Льюис разбил бутылку вина, которую он держал на полу, а затем устно угрожал офицеру.

"Я болен, и я буду кашлять тебе в лицо, и ты получишь", - сказал он, прежде чем кашлянуть на полицейского.

Затем Льюис попытался плюнуть в лицо офицера и пригрозил укусить его.

Он был арестован и предстал перед судом Вестминстерского магистрата в среду.

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