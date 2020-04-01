В Запорожской области в среду зарегистрированы шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 19 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, 1 апреля в Запорожской области зарегистрированы 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В течение суток зарегистрированы 6 новых случаев COVID-19", - говорится на сайте ОГА.

В пресс-службе добавили, что все заболевшие коронавирусной инфекцией изолированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние всех пациентов легкой и средней тяжести.

Кроме того, к вечеру среды в Запорожской области трое пациентов с коронавирусом выздоровели. Летальных исходов в регионе не зарегистрировано.

Между тем в Украине общее количество заболевших приближается к 800.

А в мире в ближайшие дни новый вирус подхватят уже миллион человек, как прогнозирует ВОЗ.