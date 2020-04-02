Международная группа ученых исследовала коронавирус SARS-CoV-2. Ее участники выяснили, как вирусная РНК ведет себя в разных материалах (мокроте, крови, моче и кале), чтобы определить степень заразности больного в разное время.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Группа ученых из Германии и Великобритании под руководством Романа Вёльфеля из Института микробиологии Бундесвера исследовала SARS-CoV-2 в анализах девяти добровольцев. Последние находились на лечении в больнице Мюнхена.

У всех добровольцев искали следы коронавируса (вирусную РНК) с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мазках из рото- и носоглотки, а также в образцах мокроты, крови, мочи и кала. Анализы также проверили на наличие возбудителей других респираторных вирусных инфекций.

Ученые следили, как меняется количество вирусной РНК с течением времени. В первые дни заболевания оно было высоким в мазке из горла, образцах мокроты и кала. Быстрее всего число РНК снижалось в мазках из горла.

На основе этих данных авторы работы создали модель, которая позволяет предсказывать число вирусных частиц и заразность пациента в зависимости от момента начала заболевания и количества вирусной РНК в анализах. Эта модель поможет определять, когда пациента можно выписывать из больницы и снимать карантин.

Авторы считают, что пациенты безопасны уже через десять дней после начала болезни, если в их мокроте меньше 100 тысяч копий вирусной РНК на миллилитр.

Также авторы сделали несколько других выводов:

SARS-CoV-2 присутствует и размножается не только в легких, но и в верхних дыхательных путях, а также в кишечнике человека. SARS-CoV-2 размножается независимо в горле и легких. У половины заболевших иммунитет вырабатывает антитела к SARS-CoV-2 к седьмому дню болезни, у остальных - к концу второй недели. Новый вирус, вероятно, активнее передается на ранних стадиях заболевания, когда симптомы больше напоминают инфекцию верхних дыхательных путей. Тестирование по вирусной РНК в мазке из горла эффективно уже в первые дни заболевания, когда симптомы слабы.

У всех пациентов - участников исследования болезнь протекала в легкой форме. Еще необходимо изучить пациентов с тяжелым ходом заболевания, чтобы установить, можно ли прогнозировать развитие симптомов по увеличению количества вирусных РНК в легких.

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