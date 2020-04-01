Вице-президент США Майк Пенс считает, что сценарий развития ситуации вокруг вспышки нового коронавируса в США может напомнить происходящее в Италии. Об этом сообщает британская телерадиокорпорация ВВС.

"Мы считаем, что Италия на данный момент может быть наиболее сопоставимым с Соединенными Штатами местом по целому ряду причин", - заявил Пенс.

По словам вице-президента США, на это указывают прогнозы, которые готовит Белый дом.

"Если бы не меры по смягчению последствий, которые уже применяются, миллионы американцев погибли бы, а не 100-240 тыс. по прогнозам настоящего времени", - добавил Пенс.

"Наше будущее в наших руках", - резюмировал вице-президент.

Ранее о масштабах распространения вируса говорил в ходе ежедневной пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп. Он отметил, что США успешно справляются с пандемией коронавируса COVID-19, и это позволило спасти жизни миллионов человек.

Оценивая масштабы распространения вируса, американский лидер отметил, что есть надежда избежать прогнозируемого показателя в 100 тыс. летальных исходов в США, если будут предприняты все необходимые меры предосторожности.

В Белом доме пояснили, что этот прогноз основан, в частности, на сценарии, при котором с крайне серьезной вспышкой коронавируса, подобно той, которая сейчас наблюдается в Нью-Йорке, столкнутся и другие крупные города США. При этом в настоящее время есть надежда, что такого катастрофического развития событий удастся избежать.

Ранее сообщалось, что разведка США считает, что Китай занизил данные о коронавирусе в стране.

Также отмечалось, что по данным ВОЗ, в ближайшие дни число зараженных коронавирусом достигнет миллиона.