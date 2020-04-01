В Донецкой области лабораторно подтвержден новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Он стал седьмым по счету в регионе.

Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Седьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Донецкой области. 67-летняя жительница Белозерска контактировала с родственником, который вернулся из-за границы", - написал Кириленко.

Он добавил, что больную госпитализировали в инфекционную больницу Мирнограда. Ее состояние вечером 1 апреля врачи оценили как средней тяжести.

Как писала "Страна", 1 апреля в Одесской области были лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования коронавирусом. Оба заболевших недавно вернулись домой из-за рубежа.

Мы также сообщали, что к вечеру среды число больных коронавирусом в Украине выросло до 794.