Продажи алкогольных напитков в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочили на 55%, свидетельствуют данные аналитической компании Nielsen.

А продажи текилы, джина и готовых коктейлей взлетели на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Реализация вин увеличилась на 66%, пива - на 42%.

Вице-президент Nielsen Данель Космаль полагает, что пик роста продаж алкоголя в США был пройден на неделе, завершившейся 21 марта, поскольку люди, планировавшие самоизоляцию в условиях распространения коронавируса, активно пополняли свои запасы.

Объем онлайн-продаж алкоголя превзошел продажи в обычных магазинах, взлетев на 243%, сообщает Nielsen.

Ранее "Страна" информировала, что в России начали ограничивать продажу алкоголя. Спиртное можно купить лишь с 10:00 до 14:00.

Также ученые рассказали, когда коронавирус пойдет на спад и как алкоголь влияет на Covid-19.