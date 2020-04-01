В США продажи алкоголя в магазинах взлетели в половину, онлайн спиртного стали покупать почти в два раза больше
Продажи алкогольных напитков в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочили на 55%, свидетельствуют данные аналитической компании Nielsen.
А продажи текилы, джина и готовых коктейлей взлетели на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Реализация вин увеличилась на 66%, пива - на 42%.
Вице-президент Nielsen Данель Космаль полагает, что пик роста продаж алкоголя в США был пройден на неделе, завершившейся 21 марта, поскольку люди, планировавшие самоизоляцию в условиях распространения коронавируса, активно пополняли свои запасы.
Объем онлайн-продаж алкоголя превзошел продажи в обычных магазинах, взлетев на 243%, сообщает Nielsen.
Ранее "Страна" информировала, что в России начали ограничивать продажу алкоголя. Спиртное можно купить лишь с 10:00 до 14:00.
Также ученые рассказали, когда коронавирус пойдет на спад и как алкоголь влияет на Covid-19.