Всего за сутки в Турции зарегистрировали еще 63 смерти от коронавируса
В Турции зафиксировано еще 63 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщило в среду агентство Анадолу со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.
По сравнению со вчерашними данными скончавшихся (46) в стране наблюдается прирост летальных исходов.
Кроме того, диагностировано более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, количество выявленных заражений в Турции достигло 15679, 277 инфицированных скончались.
Между тем, по данным Минздрава, 333 выздоровевших пациента уже выписаны из больниц.
Ранее сообщалось, что Турция прекращает авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса.
Также мы писали, что в Одесской области два новых случая заражения коронавирусом. Оба привозные из-за границы.
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