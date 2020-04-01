В Израиле проанализировали основные источники распространения коронавирусной инфекции в стране. На первом этапе эпидемии главным рассадником заразы стали синагоги: в них подхватили вирус 24% больных.

Об этом сообщает портал Іsraelinfo со ссылкой на сводный отчет об источниках заражения первых 50% больных COVID-19, опубликованный Центром национальной информации о борьбе с коронавирусом Израиля.

В 47% ранних случаев израильтяне привезли инфекцию из-за границы. У 13% больных Минздрав не смог выявить источники заражения. 5% людей заразились от своих близких.

Из остальных случаев, в которых удалось установить источник инфекции, самым распространенным местом контакта с больными были синагоги. В 19 синагогах заразились коронавирусом 59 израильтян. Один больной посетитель синагоги заражал в среднем 3,11 человек. В самом тяжелом случае один инфицированный передал вирус 17 членам своей религиозной общины.

На втором месте среди рассадников инфекции оказались отели: там заразились 37 человек (15% от общего числа). Рекордсменом стал больной. заразивший в отеле пятерых людей. Среднее же количество инфицированных из одного источника в гостиницах составило 2,64.

Третье место заняли рестораны. В 21 ресторане подцепили вирус 28 человек (12%).

7% заболевших (18 человек) заразились коронавирусом в 14 супермаркетах. Там один больной заражал в среднем 1,33 человек.

В ешивах заразились 12 человек, в поликлиниках и больничных кассах - 11, в школах и других образовательных учреждениях - 8, в домах престарелых и яслях - по 7.

Менее опасными местами, где тоже происходили случаи заражения, стали банкетные и тренажерные залы, клубы, избирательные участки, скверы, музей и поезд.

Как сообщала "Страна", на днях в Израиле запретили собираться больше двух.

Из-за вируса пришлось даже закрыть иерусалимский Храм Гроба Господня.