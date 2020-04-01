Число больных с коронавирусом в Украине выросло почти до восьми сотен, умерли 20 человек
Число больных коронавирусом в Украине выросло до 794, количество умерших увеличилось до 20, выздоровели 13 человек. Для сравнения, утром 31 марта зараженных было 549 человек.
Обновленную статистику привела в Facebook пресс-служба Министерства охраны здоровья со ссылкой на Центр общественного здоровья.
"По состоянию на 22:00 апреля 1 в Украине зарегистрированы 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19", - отметили в МОЗ.
Рост составил боле ста случаев: всего за сутки зарегистрированы 149 новых диагнозов. Вчера было +96. Позавчера +68.
Количество летальных случаев увеличилось на три. Число выздоровевших - на четыре человека. Их повторный тест не показал наличие коронавируса в организме.
Сутками ранее сообщалось, что в Украине лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием 645 случаев COVID-19 и были зарегистрированы 17 летальных случаев.
Между тем в мире количество инфицированных подбирается к миллиону.