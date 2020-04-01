Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020г.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Согласно этого документа, предусматриваются дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

Также закон предусматривает выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы - работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работе не приводит к каким-либо ограничений трудовых прав или уменьшение зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически - гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения.

Вместе с тем, предусмотрено также увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн до 7 млн грн .

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) операций по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки.

Как отмечается, закон позволит решить вопрос обеспечения антисептиками, в частности, установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

В пресс-службе подчеркнули, что важен также предусмотренный законом запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 марта Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом, который вводит тюремные сроки для нарушителей карантина и налоговые льготы для олигархов.

Также мы писали, что Рада соберется 6-7 апреля для принятия нового бюджета и "антиколомойского" закона.