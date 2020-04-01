Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что испытания вакцины от коронавируса COVID-19 в России начнутся уже в конце июня. Для этого нашли 60 добровольцев. Об этом сообщает ФедералПресс.

По ее словам, тест-система на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирована в срок к 10-15 апреля. Кроме того, 60 добровольцев примут участие в испытании вакцины от азиатской инфекции, работа начнется 29 июня.

"Доклинические исследования вакцины от коронавируса будут проведены до 22 июня", – заявила вице-премьер.

В центре "Вектор" разработали систему по выявлению антител в сыворотке крови у тех, кто переболел коронавирусом. Сообщается, что в настоящее время российские специалисты исследуют восемь препаратов лечения азиатской инфекции, достоверные данные по ним получат 10 апреля.

Как сообщала "Страна", министерство здравоохранения Украины опубликовало алгоритм действий при подозрении на заражение коронавирусом.

Напомним, что коронавирус COVID-19, который уже вызвал глобальную эпидемию, мог первоначально попасть в г. Ухань (Китай) от военнослужащих армии США.

Ранее в США приняли решение закрыть исследовательскую программу "смертельно опасных микробов в военной лаборатории", о чём сообщала в августе 2019 влиятельное американское издание The New York Times.

"Проблемы с утилизацией опасных материалов привели к тому, что правительство приостановило исследования в ведущем военном центре биологической защиты", - говорилось в опубликованном сообщении американской газеты в августе 2019.

Таким образом в августе 2019 опасные исследования в Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США были официально прекращены на несколько месяцев "из-за проблемы со сточными водами".