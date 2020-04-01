В Одесской области лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования коронавирусом. Оба заболевших недавно вернулись домой из-за рубежа.

Об этом написал в Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр МОЗ в Одессе получил положительные анализы мужчины 1975 г.р. из города Подольск и девушки 2002 г.р. из города Южное. Мужчина вернулся в Украину из Франции, где ему назначили жаропонижающие препараты. Уже в Подольске он обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы", - сообщил Куцый.

Что касается заболевшей девушки, то она вернулась из Турции и почувствовала себя плохо. Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у ее отца. Больная находится в стационаре Одесской городской инфекционной больницы.

К 1 апреля в Одесской области зарегистрированы 14 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как писала "Страна", ВОЗ спрогнозировал в ближайшие дни рост числа зараженных коронавирусом до миллиона.

А украинский Минздрав объяснил, что делать, если есть подозрение на коронавирус или его симптомы.