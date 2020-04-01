В Лукьяновском СИЗО в Киеве, по неподтвержденным данным, случилась вспышка коронавируса Covid-19.

Об этом сообщили следственные судьи районных судов Киева, передает "Судебно-юридическая газета".

Как отмечается, за последние недели у ряда лиц, доставленных из СИЗО в суды для решения вопроса о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья, а также симптомы, внешне характерные для COVID-19.

С учетом сложившейся ситуации судьи поставлены в сложное положение, поскольку не совсем ясно, как реагировать на такое положение дел с учетом неудовлетворительного медицинского обеспечения в СИЗО и отсутствия там соответствующего тестирования и диагностики коронавируса.

В судах отмечают, что многие из "подстражных" лиц, содержащихся в Лукьяновском СИЗО, отказываются участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции и настаивают на их доставке из СИЗО в суды. При этом, как правило, их доставляют в суды без средств индивидуальной защиты, и даже защитные маски им выдаются уже прямо в судах из запасов следственных судей.

Это положение ставит под угрозу здоровье самих людей, адвокатов и сотрудников аппаратов судов. Особенно с учетом недостаточного обеспечения судов средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

В Министерстве юстиции информацию о вспышке коронавируса в Лукьяновском СИЗО пока не подтверждают, впрочем, все же не исключают, что этот вирус мог проникнуть за стены СИЗО.

"Официально коронавируса в Лукьяновском СИЗО нет. При этом не исключено, что он может там быть. Есть проблема в его выявлении и надлежащем диагностировании", – рассказал "Судебно-юридической газете" источник в руководстве Министерства юстиции.

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что украинские СИЗО переполнены арестантами из-за карантина.

Также мы писали, что в тюрьмах и СИЗО Украины из-за коронавируса отменили свидания с родственниками.