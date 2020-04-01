Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали дальнейший рост заболевших COVID-19. Количество инфицированных коронавирусом вскоре составит один миллион человек.

Об этом на брифинге ВОЗ заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19", - сказал чиновник.

Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со стремительным ростом и глобальным распространением инфекции.

"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспонентный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что количество летальных исходов за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза. И в ближайшее время число пациентовв мире, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тысяч.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире к 1 апреля зафиксировано более 912 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше 45 тысяч заразившихся скончались. Около 192 тысяч заболевших выздоровели.

Как писала "Страна", в Китае отмечена новая вспышка коронавируса, из-за которой заблокировали целый район.

А в Украине пик заболеваемости ожидают на православную Пасху.