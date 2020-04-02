Имбирь и лимон полезны для поддержания здоровья, но их лечебный эффект именно при коронавирусе не доказан.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

"Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена", - сказал он в ответ на вопрос, помогает ли имбирь защититься или вылечиться от нового коронавируса.

Райан напомнил, что в настоящее время ВОЗ проводит крупномасштабное тестирование наиболее перспективных лекарств против COVID-19.



"Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует", - добавил он.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, что известно о лекарствах, которые Трамп называет "божьим даром" против коронавируса.

Также мы писали, что цены на лимоны в Украине в середине прошлого месяца взлетели на 12-15%. Рост цены обусловлен ажиотажным спросом и падением курса украинской гривни из-за коронавирусного карантина.

Как сообщалось, по данным на утро 1 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 669 человек.