Министерство охраны здоровья опубликовало статистику заболеваемости ОРВИ в период с 23 по 29 марта 2020 года. За эту неделю заболели 151 369 человек, из них 41,3% - это дети.

Данные приведены в Facebook ведомства.

В МОЗ сообщили, что двое заболевших гриппом скончались. Диагноз грипп у них подтвержден методом ПЦР. Всего с начала эпидемического сезона умерли 70 человек, причем ни один из них не был привит против гриппа.

По данным министерства, интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 000 населения. Это на 17% меньше эпидемического порога по Украине. Интенсивный показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода прошлого сезона.

Во всех регионах страны активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне.

Согласно результатам лабораторного исследования методом ПЦР, в двух из 19 образцов материалов определены вирусы гриппа: оба - типа А(Н1)pdm09.

За отчетную неделю против гриппа вакцинировались 30 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 014 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Украине за первую неделю весны от осложнений гриппа умерли 9 человек.

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