Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий при подозрении на заражение коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ в Facebook.

Как отмечается, при появлении симптомов (кашель, повышение температуры, общая слабость), нужно позвонить своему врачу.

Также, если кроме вышеуказанных симптомов, есть одышка, стойкая боль в грудной клетке, значительное повышение температуры, диарея и нарушение сознания, то позвоните экстренной медицинской помощи по номеру 103. Затем диспетчер определит ваше состояние и направит к вам бригаду скорой помощи.

Перед этим следует подготовиться:

открыть двери,

проветрить помещение,

надеть медицинскую маску.

Затем медики, оценив состояние пациента, определят нужна ли госпитализация. Если показаний к госпитализации нет, то они предоставят рекомендации относительно самоизоляции. Затем следует обратиться к своему семейному врачу, а при его отсутствии - на региональную горячую линию.

В случае необходимости будут направлены медработники для сбора биоматериалов для лабораторного обследования на коронавирус.

Если показания к госпитализации есть, а именно по среднему и тяжелому течению заболевания, вас госпитализируют в определенную больницу на стационарное лечение.

Скриншот: Facebook/МОЗ

Напомним, в Минздраве опубликовали новые стандарты оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Также мы писали, что Минздрав назвал медицинские должности, которым в три раза увеличат оклады.