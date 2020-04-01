Что делать, если есть подозрение или симптомы коронавируса. Алгоритм от Минздрава Украины
Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий при подозрении на заражение коронавирусом.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ в Facebook.
Как отмечается, при появлении симптомов (кашель, повышение температуры, общая слабость), нужно позвонить своему врачу.
Также, если кроме вышеуказанных симптомов, есть одышка, стойкая боль в грудной клетке, значительное повышение температуры, диарея и нарушение сознания, то позвоните экстренной медицинской помощи по номеру 103. Затем диспетчер определит ваше состояние и направит к вам бригаду скорой помощи.
Перед этим следует подготовиться:
- открыть двери,
- проветрить помещение,
- надеть медицинскую маску.
Затем медики, оценив состояние пациента, определят нужна ли госпитализация. Если показаний к госпитализации нет, то они предоставят рекомендации относительно самоизоляции. Затем следует обратиться к своему семейному врачу, а при его отсутствии - на региональную горячую линию.
В случае необходимости будут направлены медработники для сбора биоматериалов для лабораторного обследования на коронавирус.
Если показания к госпитализации есть, а именно по среднему и тяжелому течению заболевания, вас госпитализируют в определенную больницу на стационарное лечение.
Скриншот: Facebook/МОЗ
Напомним, в Минздраве опубликовали новые стандарты оказания помощи пациентам с коронавирусом.
Также мы писали, что Минздрав назвал медицинские должности, которым в три раза увеличат оклады.