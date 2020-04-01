В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом к ввечеру среды составило 78 человек. Среди них пятеро детей. Днем зараженных было на одного меньше.

Свежую статистику привел в своем Facebook глава Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

"На 20:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 78 человек", - сообщил чиновник.

Он привел данные о заболевших по населенным пунктам:

Монастыриска - 45 человек;

село Швейков - 9;

село Ковалевка - 7 (1 летальный);

село Горишняя Слободка - 4;

села Нижняя Слободка, Бертники, Григорив - по 2;

села Чех, Гончаровка, Коржова, Криница, Велеснив, Доброводы, Дубенка - по 1.

Среди заболевших 32 медика (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер), трое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детсадом, учитель, спасатель и председатель областной территориальной громады.

В районном госпитале находятся 18 больных (4 - с тяжелой формой, 14 - со средней). В Тернопольской больнице лечатся 8 человек (4 - со средней формой, ​​4 - с легкой).

Дронь добавил, что район получил 200 экспресс-тестов, штативы для инфузий, постельное белье, 10 защитных костюмов и продукты для больницы.

Ранее "Страна" сообщала, что новый вирус выявлен у мэра города Монастыриска.

Мы также рассказывали, что в Тернопольской области из-за отсутствия защиты и угрозы заболеть увольняются врачи.