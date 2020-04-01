Споры о медицинской реформе в Украине начались уже и на странице в соцсете американского миллиардера Илона Маска.

Маск пообещал бесплатно поставлять ИВЛ в больницы по всему миру для помощи больным коронавирусом. О чем и написал пост в Твиттере.

"У нас есть дополнительные вентиляторы, одобренные FDA. Будут поставляться в больницы по всему миру в пределах регионов доставки Tesla. Устройства и стоимость доставки являются бесплатными. Единственное требование заключается в том, что ИВЛ необходимы немедленно для пациентов, а не будут храниться на складе", - написал Маск.

В комментарии к этому сообщению пришла Супрун и написала, что Украина сильно нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Меня зовут Ульяна Супрун, и я являюсь бывшим министром здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас в реанимации всего 3500 аппаратов, а население-37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!", - написала она.

После этого в комментарии пришел украинский эксперт по медреформе Вадим Аристов (не так давно участвовал в конкурсе на должность главы Нацслужбы здоровья), призвав Маска вести переговоры о помощи с президентом Зеленский, так как именно Супрун, как бывший министр, виновата в том, что в Украине нехватка медоборудования.

"Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу", - заявил Аристов.

Скриншот: Twitter/ Elon Musk

Напомним, 31 марта Украина получила еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, 40 тысяч очков и оборудование для ИВЛ из Китая.

Также мы писали, что Кличко признал, что Киев не может получить заказанные маски и аппараты ИВЛ.