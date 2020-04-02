"Карантин придумали ж@ды, чтобы под шумок продать землю". Львовяне рассказали, почему нарушают режим самоизоляции
В Украине введен тотальный карантин из-за распространения коронавируса, власти призывают граждан сидеть дома. Однако многие нарушают запрет.
Журналисты информагентства "Вголос" вышли на улицы Львова, чтобы узнать у его жителей, почему они игнорируют карантинные ограничения.
Первый же собеседник оказался приверженцем теории заговора.
"Это ж@ды все придумали, чтобы люди на демонстрацию не вышли. Они вот: карантин, нельзя демонстраций. А в это время они уже запланировали, чтобы землю украинскую продать под этот шумок карантина", - сказал пожилой мужчина.
"Дезинфицирую руки и в маске езжу", - сообщил молодой парень-курьер, попавшийся представителям СМИ.
Видео: YouTube/ Вголос. Інформаційне агентство
Пожилая женщина выбралась на улицу, чтобы заплатить за коммуналку. Другие люди тоже вышли в основном по неотложным делам и уважительным причинам: в аптеку, за продуктами для себя или чтобы отвезти еду пожилым родителям. Нескольким собеседникам журналистов приходится посещать работу - видимо, они не могут трудиться удаленно.
Однако есть и такие, кто ведут себя беспечно без причин.
"Я считаю так: на свежем воздухе, на таком ветерке никакая чума, зараза не держится", - заявил мужчина преклонных лет.
А его ровесник вышел на улицу, потому что дома сидеть "скучно и уже надоело".
Последний герой опроса, мужчина с ребенком, нарушил карантин, чтобы "покормить птичек".
Ранее "Страна" писала, что из-за карантина работу уже потерял каждый десятый украинец. Однако власти собираются еще больше ужесточить ограничительные меры.