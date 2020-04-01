В Киеве не будут возобновлять работу салоны красоты, массажные кабинеты, а также общественный транспорт в обычном режиме. Ограничение будет действовать до спада распространения коронавируса.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

"Нелогично выглядит. С одной стороны, ограничиваем передвижение по городу, вводим более жесткие меры, а потом разрешаем разным салонам и парикмахерским работать. Такой вопрос был поднят, мы рассматриваем такие возможности в будущем, когда пик заболевания уже будет пройден", - пояснил Кличко.

Он добавил, что власти столицы отрабатывают алгоритм выхода Киева из карантина.

"...Но на сегодняшний день вопрос открытия салонов не стоит", - еще раз отметил мэр.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что до конца апреля женщины будут сами делать маникюр и прически, Кличко вспомнил итальянского коллегу.

"Да, извините, пожалуйста. Мэр Палермо сказал очень жесткую вещь: "Извините, на кладбище на вашу прическу никто смотреть не будет", - сказал городской голова.

Что касается возобновления работы метрополитена, то в связи с этим Кличко привел пример Испании.

"У меня четкий ответ. 8 марта в Испании количество заболевших было немногим более 600. На сегодняшний день 85 тысяч. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы распространение этой болезни не происходило", - заверил мэр.

На случай пессимистичного развития ситуации он посоветовал молиться.

"Если количество заболеваний будет исчисляться тысячами, единственное, что можем вам рекомендовать – оставаться дома и читать "Отче наш", - резюмировал Кличко.

Ранее "Страна" приводила признание Кличко, что Киев не может получить заказанные маски и аппараты ИВЛ.

Мы также сообщали, что мэр готов устроить госпитали в выставочных центрах столицы для больных коронавирусом.