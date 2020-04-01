Власти Китая занижали реальные данные о распространении коронавируса в стране.

Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американской разведки.

Как сообщили собеседники агентства, которые ознакомились с докладом, очевидно, что в Китае намерено предоставляли неполные данные как по заразившимся, так и по летальным исходам.

Отмечается, что доклад носит секретный характер, поэтому собеседники отказались вдаваться в какие-либо подробности относительно того, что касается его содержания. Они добавили, что доклад был передан в администрацию США на прошлой неделе.

Напомним, вспышка началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 тыс. инфицированных и 3,3 тыс. летальных исходах, в то время как в США выявлено 189 тыс. случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов, указывает Bloomberg.

Ранее на этой неделе эксперт по иммунологии при госдепартаменте США Дебора Биркс заявила, что медицинское сообщество истолковало китайские данные так: "это было серьезно, но не настолько, насколько кто-либо ожидал". "Именно потому, что нам, вероятно, не хватало значительного объема данных, мы видим то, что произошло в Италии и Испании", - добавила Биркс.

Bloomberg отмечает, что агентству пока не удалось получить комментарии службы по связям с общественностью Белого дома и посольства КНР в Вашингтоне.

Как сообщалось, в Китае заблокировали целый район из-за новой вспышки коронавируса.

Также мы писали, что в последний день марта США по количеству умерших от коронавируса обогнали Китай.