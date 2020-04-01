Главный прокурор по делу о крушении малазийского Боинга рейса MH17 над Донбассом Фред Вестербеке покинул работу в прокуратуре до завершения судебного рассмотрения дела. Об этом сообщает местный сайт nu.nl.

Ранее был уволен другой прокурор, входивший в состав Совместной следственной группы (JIT).

Сообщается, что с 1 апреля Вестербеке уходит из прокуратуры Нидерландов, в дальнейшем он возглавит полицию Роттердама.

Также сообщается, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17.

Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Нидерланды попросили Россию помочь в расследовании возможной причастности тогдашних властей Украины к крушению рейса MH17.

Напомним, что ранее вышел фильм-расследование голландского журналиста Макса ван дер Верффа о сбитом на Донбассе "Боинге". В этом фильме среди прочей резонансной информации говорится о том, что НАТО в 2014 году планировало некую масштабную операцию в Украине.