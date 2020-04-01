На атомных электростанциях Украины из-за карантина сменился режим работы. Один из сотрудников Запорожской АЭС рассказал "Стране", как работают украинские атомщики на ядерных объектах в период эпидемии коронавируса.

Фактически часть коллектива Запорожской АЭС, а именно оперативный персонал, который работает непосредственно с ядерной установкой, изолирован на территории станции. Эти люди не имеют права покидать объект до завершения эпидемии.

"Эпидемия квалифицируется у ядерщиков как нештатная ситуация, для которой на каждой АЭС разработана своя программа действий для руководства и подчиненных. В рамках этой программы персонал смены, который непосредственно задействован в эксплуатации ядерного объекта, изолируется на территории атомной станции. Этот закрытый периметр охраняют военные. Сменному персоналу нельзя иметь контакт с людьми, которые находятся в городе, чтобы работники АЭС не заразились. Им запрещено покидать закрытую территорию. Они находятся там постоянно", – рассказал "Стране" работник АЭС.

Он уточнил, что около 40% территории атомной станции – это закрытый периметр, остальное – объекты атомной станции, не охраняемые военными, то есть объекты сопутствующего производства. Закрытый периметр персоналу смены покидать запрещено.

Свободно ходить на работу и покидать территорию АЭС может руководящий состав, а также сотрудники столовых, автопарка и врачи. Они проходят на территорию и покидают ее по пропускам.

"В закрытом периметре находятся столовые и кафе, есть спальные комнаты и комнаты отдыха. Персоналу выдают станционную сменную одежду. Там же есть собственная медчсанчасть, врачи, медсестры, которые проводят все необходимые мероприятия по программе нештатной ситуации: замеряют персоналу температуру, давление, даже могут делать специальные анализы – крови, слюны", – сообщил сотрудник станции.

Наш собеседник уточнил, что в период нештатной ситуации действует другая тарифная сетка: работники, вынужденные в период эпидемии жить и по факту пребывать в заточении на территории АЭС, получают доплаты. Правда, точную сумму таких надбавок, а также количество персонала, запертого на станции, нам не называют, сославшись на военную тайну.

Кроме того, персонал местной тепловой энергостанции также закрыт на территории.

"ТЭС, как и АЭС – это постоянно действующие объекты. Вопрос, доволен персонал или не доволен, даже не стоит. Вот Пасха скоро, кто-то хотел на праздники домой поехать. Но что поделаешь – остаемся тут. Это наша работа. Другая дисциплина тут, не как на обыкновенных предприятиях", – сказал работник станции.

По его словам, такая же программа действий в нештатной ситуации действует на всех АЭС Украины.

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