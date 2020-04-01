В Ивано-Франковской области к 1 апреля зарегистрированы 65 инфицированных коронавирусом. Пятеро заболевших скончались.

Статистику привел на брифинге временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской областной госадминистрации Виталий Федорив.

По словам Федорива, к среде из 127 подозрений на COVID-19 в области лабораторно подтверждены 65 случаев. Из пятерых скончавшихся двое находились в областном перинатальном центре.

Видео: YouTube/inform oda

Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский добавил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты и провели им экспресс-тесты на коронавирус. Результаты получились отрицательными. Для подтверждения результатов материалы направили в лабораторию на исследование, завтра ожидается окончательный вердикт.

По словам главного санитарного врача области Руслана Савчука, тестов и реагентов в регионе хватает. А в ближайшее время дополнительно прибудут корейские ПЦР-тесты для выявления коронавируса.

Как писала "Страна", 30 марта в Ивано-Франковске экспресс-тесты выявили Covid-19 у 57 человек.

Мы также сообщали, что со 2 апреля на въездах в Ивано-Франковск начнут работу специальные блокпосты для контроля распространения коронавирусной инфекции в городе.