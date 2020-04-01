Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов обратился к руководству региональных прокуратур с требованием усилить надзор за соблюдением прав на материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц, которые находятся в условиях ограничения свободы во время карантина.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора.

"Сейчас в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины уже введены ограничения на период карантина. В частности, прекращено перемещение между учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами. В связи с этим, в отдельных учреждениях предварительного заключения Волынской, Днепропетровской, Херсонской и Хмельницкой областей установленный лимит наполнения превышен на 256 человек. Всего по Украине из-за запрета этапирования к местам отбывания наказания общее количество заключенных в СИЗО увеличилась почти 530 человек", - говорится сообщении.

Также Мамедов акцентировал внимание на соблюдении рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток Совета Европы по обращению с лицами, находящимися в условиях ограничения свободы в период пандемии.

"И персонал, и заключенные находятся в специфических условиях. Но защитные меры не должны вызывать нечеловеческое или унизительное обращение с теми, кто находится в местах несвободы. Доступ к адвокату, к врачу должны обеспечиваться при любых обстоятельствах и в любое время. Все должны с пониманием относиться к непростым условиям карантина, ведь примененные ограничительные нормы введены для защиты здоровья, жизни и безопасности№, - отметил заместитель генпрокурора.

Напомним, в тюрьмах и СИЗО Украины из-за коронавируса отменили свидания с родственниками.

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