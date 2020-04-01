В среду власти России направили в США, где от короновируса COVID-19 умер сотрудник Госдепа, самолёт с грузом медицинской гуманитарной помощи. Военный самолет Воздушно-космических Сил (ВКС) вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. Об этом передаёт "Коммерсант" со ссылкой на Минобороны России.

На нём Россия направила в США медицинские маски и оборудование. Прибытие борта ВКС РФ в США ожидается сегодня же.

Предложение отправить гуманитарку в США президент России Владимир Путин озвучил во время телефонного разговора со своим коллегой Дональдом Трампом 30 марта.

Путин рассчитывает, что при необходимости США также помогут России. По последним данным, в США число заболевших COVID-19 превышает 170 000 человек. Президент США ожидает, что ближайшие две недели для американцев будут особенно тяжелыми. В России заболело более 2,3 тыс.

Как сообщала "Страна", с одной стороны жители Украины понимают необходимость жестких мер и готовы к росту ограничений - вплоть до ввода чрезвычайного положения. И власть скорее всего будет на основании таких настроений и дальше ужесточать карантин (что, собственно, уже и происходит).

С другой - страх остаться без работы и доходов как минимум равновелик опасению подхватить коронавирус.

Напомним, что Владимир Путин стал пользоваться антисептиком на рабочем месте.