Кличко готов устроить госпитали в выставочных центрах столицы для больных коронавирусом
В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве столичные выставочные центры будут переоборудованы под госпитали. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь", - заявил Кличко.
Столичный градоначальник напомнил, что в настоящее время в инфекционных отделениях для коронавирусных больных подготовлены около 500 коек.
"Мы готовы разместить, если будет необходимость, до семи тысяч людей в наших больницах", - сказал городской голова.
Напомним, по последним данным, в Киеве коронавирус выявлен у 132 человек. 25 случаев подтвердились только за последние сутки.
Также мы сообщали, что в центре Киева, несмотря на запрет, открылся продуктовый рынок, у Кличко обещают наказать владельцев.