В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве столичные выставочные центры будут переоборудованы под госпитали. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь", - заявил Кличко.

Столичный градоначальник напомнил, что в настоящее время в инфекционных отделениях для коронавирусных больных подготовлены около 500 коек.

"Мы готовы разместить, если будет необходимость, до семи тысяч людей в наших больницах", - сказал городской голова.

Напомним, по последним данным, в Киеве коронавирус выявлен у 132 человек. 25 случаев подтвердились только за последние сутки.

Также мы сообщали, что в центре Киева, несмотря на запрет, открылся продуктовый рынок, у Кличко обещают наказать владельцев.