В Китайской Народной Республике, где с 30 марта не было выявлено ни одно случая заболевания Covid-19 или смерти от него, зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции. Из-за них власти решили заблокировать район Цзя.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Н.Вавилов - Южный Китай".

"В Китае вновь заблокирован район из-за новых случаев коронавируса: в полной блокаде решением местных властей оказался район Цзя провинции Хэнань (на востоке центральной части КНР - Ред.) с населением 600 тысяч человек", - передает канал.

Через несколько минут после записи о вспышке заболевания канал опубликовал информацию о том, что в Китае началась паника из-за возможной второй волны инфекции.

Только сегодня утром "Страна" сообщала, что в Ухане из-за снижения числа больных закрыли спецбольницу для пациентов с коронавирусом.

Также мы писали, что 29 марта Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране.