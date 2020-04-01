Десять сотрудников военного госпиталя в Хмельницком отправили на прохождение обсервации из-за контакта с заболевшим коронавируса.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Сразу 10 сотрудников Хмельницкого военного госпиталя отправили на обсервацию в связи с контактом с гражданским лицом, у которого подтверждено заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, у врача одной из больниц г.Хмельницкого с помощью ПЦР-теста подтверждено заболевание COVID-19. Во время исследования цепи контактных лиц было выяснено, что он работает по совместительству на 50% ставки в Хмельницком военном госпитале.

"Сейчас 10 сотрудников Хмельницкого военного госпиталя, имевших контакт с указанным лицом, сделали ПЦР-тесты и отправили на обсервацию", - добавили медики.

Скриншот: Facebook/Командування Медичних сил Збройних Сил України

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