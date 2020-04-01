Президент России Владимир Путин начал пользоваться антисептиком на своем рабочем месте. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

Флакон с антисептиком отчетливо видно на опубликованном на сайте Кремля фото президента России, сидящего за своим рабочим столом во время онлайн совещания.

Фото: kremlin.ru

Напомним, накануне стало известно, что коронавирус выявили у врача, который проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по московской больнице, где лежат больные COVID-19.

А в среду утром выяснилось, что Путин перестал здороваться за руку при личных встречах и перешел на дистанционный формат работы с министрами и собирается провести совещание в режиме телеконференци.

Напомним, что по данным на утро 1 апреля в России коронавирусом заразились 2777 человек. 440 случаев выявлены за последние сутки. Умерли от коронавируса 24 человека.