Врачам повысят зарплаты в три раза. Фото: Pixabay

За март медицинские сотрудники в Украине, которые занимаются лечением лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. 

Соответствующий приказ подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ в Facebook.

Как сообщается, приказом определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата: 

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики - семейный врач;
  • врач-терапевт;
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • медицинская сестра;
  • младшая медицинская сестра (всех наименований);
  • медицинский регистратор;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении. 

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, Зеленский пообещал "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.

Также мы писали, что Верховная Рада разрешила повысить зарплату медикам-борцам с коронавирусом в 4 раза.

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