За март медицинские сотрудники в Украине, которые занимаются лечением лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Соответствующий приказ подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ в Facebook.

Как сообщается, приказом определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики - семейный врач;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

медицинская сестра;

младшая медицинская сестра (всех наименований);

медицинский регистратор;

сестра-хозяйка;

водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, Зеленский пообещал "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.

Также мы писали, что Верховная Рада разрешила повысить зарплату медикам-борцам с коронавирусом в 4 раза.