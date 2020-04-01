Минздрав в три раза увеличил зарплату медикам, которые борются с коронавирусом. Полный список
За март медицинские сотрудники в Украине, которые занимаются лечением лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
Соответствующий приказ подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ в Facebook.
Как сообщается, приказом определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики - семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- медицинская сестра;
- младшая медицинская сестра (всех наименований);
- медицинский регистратор;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Напомним, Зеленский пообещал "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.
Также мы писали, что Верховная Рада разрешила повысить зарплату медикам-борцам с коронавирусом в 4 раза.