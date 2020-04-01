Сегодня, 1 апреля, Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам, которое посвящено борьбе с коронавирусом. Полная версия его выступления в формате видео приведена в конце материала.

"Страна" пересказывает обращение президента и цитирует его.

О новом грузе из Китая и кому он достанется

Начал Зеленский с отчета о том, что в Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 000 экспресс-текстов, а также 40 000 пар защитных очков.

"Такого количества очков хватит, чтобы обеспечить каждого украинского врача, который сегодня препятствует короновирусу. Подчеркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены именно среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей", - сказал Зеленский.

Отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 000 тестов ПЦР. Доставлен и гуманитарный груз из Женевы от Международного комитета Красного креста.

"Подчеркну, что и это, и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины. По прибытии и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов. Все, что поступило в область вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки", - сказал президент.

О фейках и подделках

По его словам, сегодня мероприятиях по противодействию короновирусу задействовано более 20 000 сотрудников полиции и Нацгвардии. Среди прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения.

"За это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также - заблокированы банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных производств. Всех граждан я призываю быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим сообщениям и объявлением о непонятных лекарства, которые спасут вас от всех болезней", - отметил Зеленский.

Всех на обсервацию

Далее президент прокомментировал недавние скандалы с обсервацией - когда украинцы, вернувшиеся из-за границы, отказывались уходить на принудительный карантин.

Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа - "без нее возвращение домой будет невозможным".

"Тем гражданам, которые ломают двери аэропОрту, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. "Не уговорами и рекомендациями". А жесткими действиями", - сказал Владимир Зеленский.

Пока, отметим, уже не раз анонсированная обсервация раз за разом срывается. Свежий пример - ситуация за западной границе, где всех прибывших отпускают под честное слово.

О пенсиях и индексации

Зеленский прокомментировал сегодняшнее заседание Кабмина, на котором решался вопрос пенсий в карантин.

"Сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше восьмидесяти лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче. Еще хочу отметить решение о выплате в этом месяце тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию менее пяти, а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланирована на 1-е мая 2020 индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в государственный бюджет Украины", - сказал Зеленский и высказал надежду, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения.

Отметим, что в понедельник Рада уже один раз эти изменения провалила и отправила на доработку.

Мигранты - домой и не выходить из квартир

Следующая часть выступления президенты Украины была посвящена возвращению в страну трудовых мигрантов - "это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возврата не самые приятные".

"Рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения.Поэтому, предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте, знаковым является продолжение программы Большая стройка. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создаст новые рабочие места", - сказал президент.

"Очень хочется, чтобы после карантина все мы - и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы - вместе строили Украину. Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть!" - призвал Зеленский.

"Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". Так вот - короновирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот - просим вас оставаться дома. Пляжи - никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока - остаемся дома. Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36 и 6! Беречь себя. Сохраним Украину!" - завершил президент.

Телеграм-канал "Политика Страны" кратко проанализировал сегодняшнее выступление Зеленского.

"Это выступление Зеленского пожалуй одно из самых фантастических. В условиях, когда из-за объявленного карантина тысячи и тысячи людей в Украине лишаются работы или уходят в неоплачиваемые отпуска, говорить, что правительство должно создать миллионы рабочих мест, чтоб вернувшиеся заробитчане никуда не уехали - это нужно быть настоящим писателем-фантастом", - отмечает "Политика Страны".

Сегодня "Страна" спросила у "слуг народа", стоит ли продлевать карантин.

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