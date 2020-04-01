Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине после Дня Дурака
В четверг, 2 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ближайшей ночью столбики термометров вновь опустятся до минусовых отметок. По всей территории страны ожидается ночной мороз до 4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем воздух значительно прогреется. Теплее всего будет в центральных, южных и восточных регионах Украины, где потеплеет до +11-13 градусов. На севере и западе страны - до + 9-12.
В Киеве в четверг столбики термометров в течение суток будут колебаться от -2 до +9 градусов. Ветер ожидается юго-западный, западный, 7-14 м/с.
Фото: gismeteo.ua
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала о прогнозе погоды на Пасху.
Также мы сообщали, что в Киеве в последний день марта выпал снег.
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