В четверг, 2 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ближайшей ночью столбики термометров вновь опустятся до минусовых отметок. По всей территории страны ожидается ночной мороз до 4 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем воздух значительно прогреется. Теплее всего будет в центральных, южных и восточных регионах Украины, где потеплеет до +11-13 градусов. На севере и западе страны - до + 9-12.

В Киеве в четверг столбики термометров в течение суток будут колебаться от -2 до +9 градусов. Ветер ожидается юго-западный, западный, 7-14 м/с.

Фото: gismeteo.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала о прогнозе погоды на Пасху.

Также мы сообщали, что в Киеве в последний день марта выпал снег.