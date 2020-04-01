В среду, 1 апреля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,665 грн/$1 после укрепления во вторник до 27,6 грн/$1.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки национальной валюты к концу торгов составили 27,64-27,69 грн/$1. Дилеры отметили, что на открытии торгов курс гривни упал до 27,855 грн/$1, после чего начал постепенно укрепляться.

Также НБУ сообщил, что не выходил на межбанк с интервенциями для сглаживая чрезмерных колебаний нацвалюты. Согласно данным центробанка, справочный курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,79 грн/$1 с 27,63 грн/$1 днем ранее.

Центробанк ослабил официальный курс нацвалюты на 2 апреля до 27,7538 грн/$1 с 27,6289 грн/$1 накануне.

Кроме того, на наличном рынке в среду вечером курс гривни укрепился до 27,49-28,05 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,55-28,20 грн/$1 грн/$1 во вторник.

На "сером" рынке 1 апреля курс гривни составил 27,69-27,77 грн/$1, тогда как в конце рабочего дня 31 марта он вырос до 27,50-27,98 грн/$1.

Банки при онлайн-обмене по-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, monobank - 27,55-27,95 грн/$1 (во вторник вечером - 27,50-28,00 грн/$1), ПриватБанк - 27,4-28,05 (27,35-28,05 грн/$1), Ощадбанк - 27,2-28,2 грн/$1 (27,6-28,6 грн/$1), Райффайзен банк Аваль - 27,3-27,9 грн/$1 (27,4-28,0 грн/$1).

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 апреля 2020 года.

USD 1 доллар США 27.7538

EUR 1 ЕВРО 30.3238

RUB 10 российских рублей 3.5123

По информации НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 марта составил 284.6 млн в долларовом эквиваленте в том числе $233.7 млн.

Ранее сообщалось, что гривна укрепилась на 43 копейки по отношению к доллару.

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