Во время глобального карантина из-за коронавируса люди меньше стали покупать одежду для нижней части тела. Продажа брюк резко упала.

Об этом сообщает издание Globalnews на основании данных американской компании Walmart , которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.

По подсчетам Walmart, сейчас. когда многие люди перешли на режим удаленной работы, хорошо продается одежда для верхней части тела.

"Мы наблюдаем рост продаж вещей для верней части тела выше пояса, но не штанов и брюк", - констатировал исполнительный вице-президент Walmart по корпоративным вопросам Дэн Бартлетт.

Он добавил, что в магазинах сейчас наблюдается огромный объем онлайн-заказов. Они продают тонны товаров для домашних развлечений, занятий рукоделием, а также почему-то палочек от мороженого.

Данные Walmart подтверждает компания Gap Inc., владеющая брендами одежды Gap, Athleta и Old Navy.

В компании отметили, что люди хорошо покупают трусы, но не приобретают брюки. В Gap Inc. наблюдают рост продаж леггинсов, толстовок, пижам и другой удобной одежды, идеально подходящей для работы на дому.

Многие бренды уже пользуются ситуацией, предлагая разные акции на удобную одежду, в которой можно вольготно работать и отдыхать дома.

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