Стали известны условия принудительной госпитализации и тестирования украинцев на коронавирус
Кабинет министров Украины обнародовал условия, при которых людей будут отправлять на принудительное обследование на коронавирус. Также правительство рассказало, когда человека можно отправить на принудительную госпитализацию.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №245 от 25 марта, на "Правительственном портале"
Согласно документу, учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:
- обязательное медицинское обследование лиц, имевших контакт с больными COVID-19 или имеющих симптомы, если они отказываются от медицинского обследования;
- обязательную госпитализацию, назначать самоизоляцию больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы, если они отказываются от госпитализации или самоизоляции;
- обязательную госпитализацию детей лиц, признанных недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которые были госпитализированы с COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников, знакомых;
- направление вышеупомянутых лиц на обязательное медицинское обследование и/или госпитализацию, а также самоизоляцию осуществляется учреждениями здравоохранения и физическими лицами-предпринимателями, которые оказывают первичную медпомощь;
- лица, которым назначена самоизоляция, обязаны неукоснительно выполнять рекомендации врачей;
- полиция по ходатайству учреждений здравоохранения осуществляет сопровождение транспортных средств и аварийно-спасательной и другой спецтехники при доставке вышеуказанных лиц для обязательного обследования и госпитализации;
Согласно документу, обязательная госпитализация прекращается по рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения, учреждения здравоохранения, в котором находится больной COVID-19.
Полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, на которых осуществляется обязательное обследование, госпитализация и пребывание вышеупомянутых лиц на обязательном карантине.
В своем постановлении правительство поручило Минздраву до 1 апреля разработать и утвердить:
- порядок обязательной госпитализации лиц с COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на самоизоляции;
- порядок обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз или подозрение на COVID-19 и контактных лиц.
Центральным органам исполнительной власти поручено:
- совместно с органами местного самоуправления и учреждениями здравоохранения предоставлять специализированные санитарные транспортные средства для перевозки вышеупомянутых лиц в учреждения здравоохранения;
- совместно с органами местного самоуправления обеспечить социальное сопровождение лиц, находящихся на самоизоляции, особенно уязвимых категорий граждан.
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