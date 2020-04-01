На сегодняшнем заседании Кабмина приняли ряд решений относительно социальной защиты пенсионеров и уязвимых категорий населения, которые из-за распространения коронавируса попали в зону риска и больше всего сейчас нуждаются в помощи.

Об этом 1 апреля в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для полноценного запуска этих инициатив необходимо, чтобы Верховная Рада поддержала проект изменений в Госбюджет, который мы разрабатывали совместно с парламентским комитетом всю прошлую неделю.

Важной составляющей нашего проекту закона является создание Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями. Это даст нам возможность более эффективно реагировать на все вызовы, которые готовит коронавирусная инфекция", - написал Шмыгаль.

Правительство предлагает создать фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями, бюджет которого составит 97,1 миллиардов гривен.

Из этого фонда будут финансировать выплаты медикам; закупку необходимых для борьбы с коронавирусом оборудования, товаров и услуг; оказание социальной поддержки пенсионерам, а также людям, оставшимся без работы из-за карантина.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин создал делегацию и поручил ей найти $150 миллионов кредитов на выплаты украинцам по коронавирусу.

Также мы сообщали, что Кабмин составит список малоимущих украинцев, а безработных на время карантина хотят отправить ремонтировать дороги.