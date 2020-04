В Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (ИМБГ) заявили, что готовы начать производство ПЦР-тестов на COVID-19, но ждут государственного финансирования.

Об этом учреждение сообщило на своей странице в Facebook.

"Специалисты ИМБГ ожидают быстрого поступления средств из госбюджета, чтобы продолжить работу по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной болезни. Основная группа сотрудников института, задействованных в проектах, работает сейчас и готова работать постоянно и сверхурочно, однако из-за отсутствия финансирования мы не можем развернуть работу на полную мощность", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в конце января по заказу СНБО сотрудники института разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2. При наличии средств ИМБГ мог бы реализовывать соглашения с производителями реактивов, которые используются для изготовления тест-систем, говорится в сообщении.

"Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах", - пояснил институт.

Согласно сообщению ИМБГ, себестоимость изготовленных институтом ПЦР-тестов составляет около 250 грн, что почти вдвое меньше зарубежных аналогов. На имеющемся в нем оборудовании специалисты учреждения могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю, с привлечением дополнительных специалистов - до 50 тыс. тестов в неделю.

При этом ИМБГ не уточняет сумму, необходимую ему для запуска производства ПЦР-тестов.

Скриншот: Facebook/Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine

Как сообщалось, в Украине планируют выпустить два миллиона тест-систем для выявления коронавируса.

Также мы писали, что Украина получила еще 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, 40 тысяч очков и оборудование для ИВЛ из Китая.