В первый день апреля, в разгар карантина, в столице открылся Печерский продуктовый рынок. В Киевской городской государственной администрации жестко отреагировали на это, заявив, что в мегаполисе до улучшения эпидобстановки рынки работать не должны.

Об этом в своем Facebook написал заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

Вчера Министерство охраны здоровья разрешило ослабить карантин и открыть рынки, если те обеспечат соблюдение посетителями дистанции, а персонал и покупатели будут в средствах индивидуальной защиты. На это решение сегодня отреагировал мэр Киева Виталий Кличко, сказав, что в столице, где много случаев заболеваемости COVID-19, нельзя позволять работать рынкам, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.

Тем не менее. когда шел брифинг городского головы, открылся Печерский продуктовый рынок. По словам очевидцев, продукты на нем не покрыты, продавцы без масок. На замечания о необходимости соблюдать правила гигиены торговцы отвечают хамством.

Печерский рынок. Фото: Facebook/ chervakova

Горожане интересуются, зачем было открывать Печерский рынок, если рядом находится двухэтажный "карман", в котором все можно купить дешевле, а Печерский район является лидером в столице по количеству заболевших COVID-19 (32 человека). Это треть всех инфицированных в Киеве.

На новость об открытии рынка жестко отреагировал Слончак.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что рынки в Киеве не должны работать! Работа рынков в Киеве на период карантина временно прекращена Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и может быть разрешена в случае внесения изменений в решение Комиссии. Пока таких изменений нет!" - написал представитель КГГА.

Он добавил, что Департамент промышленности и развития предпринимательства уже направил письмо в РГА для немедленного воздействия на владельцев рынка.

Как писала "Страна", ранее оставить открытыми рынки предложил Владимир Зеленский.

Между тем в Украине собираются ужесточать карантинные ограничения.