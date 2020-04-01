В среду, 1 апреля, суд в Киеве продлил содержание под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко

Об этом сообщили на странице "Free Dr Kuzmenko" в Facebook.

"Судья вынес определение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Заседание проходило в среду в закрытом формате из-за ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

В сообщении отмечается, что ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

Скриншот: Facebook/Free Dr Kuzmenko

Видео: Facebook/Free Dr Kuzmenko

Напомним, Офис генерального прокурора по просьбе следствия продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета до июня этого года.

Как сообщалось, 14 февраля Апелляционный суд оставил под стражей Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.