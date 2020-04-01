С 5 апреля Чечню закрывают на въезд и выезд из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров и добавил, что все, кто хочет вернуться домой, должны это сделать до воскресенья. Об этом сообщает ТАСС.

"Все, кто хочет вернуться, должны это сделать до 5 апреля. После этого никого не запустим, кроме продовольственных и медицинских перевозок. Мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов", - заявил Кадыров.

По его словам, после 5 апреля все административные границы Чечни будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее "Страна" писала о том, что Кадыров объяснил, как полицейские с "джедайскими" палками следят за соблюдением карантина в Чечне.

Также мы сообщали, что в России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса, всего инфицированы 2 777 человек.