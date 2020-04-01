После пандемии коронавируса туристы будут тщательней выбирать места для отдыха и детально проверять гостиницы на стерильность и гигиену, а шведский стол в отелях потеряет популярность.

Об этом со ссылкой на интервью президента Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булута Багчи телеканалу "Euronews" пишет "Интерфакс-Украина".

"В связи с пандемией коронавируса ожидается радикальное изменение поведения людей во время путешествий и при покупках. Например, риск заразиться чем-то, употребляя пищу со шведского стола в отелях, работающих по системе "все включено", очень высок. Внимание к гигиене будет намного выше, чем к роскоши и другим услугам", - сказал Багчи в интервью.

Если туристические компании будут заинтересованы в росте потока туристов, то они смогут удержаться на плаву после кризиса.

"Например, ковры в каждом номере будут дезинфицироваться после каждого нового постояльца, будет востребовано органическое питание", - пояснил Багчи.

Также эксперт напомнил, что в сентябре 2019 года один из крупнейших европейских туроператоров Thomas Cook не смог выйти из кризиса безболезненно именно из-за того, что не хотел подстраиваться под сложившуюся ситуацию. Как отметил Багчи, одной из причин банкротства компании послужило изменение климатических условий в Европе, из-за которых туристы не желают заранее планировать отдых летом.

По словам эксперта, сейчас необходимо сосредоточиться на туристической отрасли, которая как никогда, нуждается в поддержке, субсидиях и кредитах.

Напомним, что Из-за коронавируса мировой туризм уже потерял более $2 триллионов, рабочих мест могут лишиться 75 миллионов человек.