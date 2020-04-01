Во время карантина из-за пандемии коронавируса британский город Лландидно, который находится в графстве Конуи в Уэльсе, наводнили дикие козы. Они заполнили пустые улицы потому что перестали бояться людей и решили зайти дальше мыса, на котором живут.

Об этом рассказал британский журналист Эндрю Стюарт в Twitter.

Скриншот: Twitter/Andrew Stuart

После того, как он стал делиться снимками в соцсетях, жители всего города также стали выкладывать фото и видео козлов, которые беспрепятственно ходят по городу небольшими стайками.

The Llandudno goats are so much better with a West Side Story soundtrack.



(thanks to @AndrewStuart and the Bergamo boars) pic.twitter.com/A71FumsGNa — David Schneider (@davidschneider) March 31, 2020

Стюарту кажется, что козы теперь поселились в городе. По его словам, в обычное время животные живут на мысе Грэйт Орм, а сейчас они спустились в центр города и спокойно разгуливают по улицам. Десятки коз бегают по городу, передвигаются в группах, кушают зеленые насаждения, просто отдыхают возле домов или заходят на частную территорию. Помимо них, в Лландидно также заметили семью диких кабанов.

Фото: Twitter/Ian Cooper

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