Во время карантина из-за пандемии коронавируса британский город Лландидно, который находится в графстве Конуи в Уэльсе, наводнили дикие козы. Они заполнили пустые улицы потому что перестали бояться людей и решили зайти дальше мыса, на котором живут.

Об этом рассказал британский журналист Эндрю Стюарт в Twitter.

Скриншот: Twitter/Andrew Stuart

После того, как он стал делиться снимками в соцсетях, жители всего города также стали выкладывать фото и видео козлов, которые беспрепятственно ходят по городу небольшими стайками.

The Llandudno goats are so much better with a West Side Story soundtrack.



(thanks to @AndrewStuart and the Bergamo boars) pic.twitter.com/A71FumsGNa