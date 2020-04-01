Украинская крылатая ракета "Ольха-М" поразила цель, расположенную на расстоянии более 100 километров. Это произошло во время испытаний, которые Государственное конструкторское бюро "Луч" провело на этой неделе в Одесской области. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", - написал Данилов.

По его словам, что "никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы".

Ранее "Страна" писала о том, что ракета SpaceX с двумя тоннами груза успешно стартовала к Международной космической станции.

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